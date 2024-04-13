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Рынку металлов грозит «хаос» из-за новых санкций против России

Санкции в сфере торговли российскими металлами на бирже могут спровоцировать хаос на рынке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Лондонскую биржу металлов (London Metal Exchange, LME).

Рынку металлов предрекли хаос из-за России
© РИА Новости

Биржа отметила, что немедленно приостановит действие гарантий на алюминий, никель и медь из РФ, произведенный 13 апреля 2024 год и после этой даты. В LME подчеркнули, что обязаны соблюдать соответствующие санкции, введенные накануне США и Великобританией.

При этом биржа признала, что последствием этих ограничений может стать возникновение некоторой степени неопределенности на рынке. В итоге это может привести к тому, что «участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры».

Британия присоединилась к санкциям против российских металлов

До этого минфин США заявил, что решение запретить импорт металлов российского происхождения ограничит их оборот на мировых биржах.

Впрочем, Bloomberg написал, что новые санкции США и Британии не окажут влияния на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения и не помешают РФ продавать металлы. Это подтверждают данные платформы ООН Comtrade, которая показала, что Россия почти не поставляла в упомянутые страны алюминий, никель и медь.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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