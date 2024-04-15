Украина начала строительство двух новых атомных энергоблоков

Власти Украины объявили о запуске строительства двух — пятого и шестого — новых энергоблоков Хмельницкой АЭС. На церемонии начала работ присутствовали министр энергетики страны Герман Галущенко, посол США Бриджит Бринк и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман, сообщает Telegram-канал госкомпании «Энергоатом».

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Пятый блок станет первым в республике, построенным по американскому проекту самого современного водо-водяного реактора AP1000. Его особенностью, как подчеркнул Галущенко, является возможность маневрирования блоков, что особенно актуально на фоне ракетных ударов по генерирующим и балансирующим мощностям страны.

Министр назвал такое строительство ответом тем, кто хочет лишить украинцев света, и пообещал, что новые технологии позволят им выстоять.

«Это обширный геополитический проект общего интереса Украины и США. Технологии, которые мы будем вместе строить и развивать, вытеснят россиян с европейского рынка атомной энергетики», — подчеркнул он.

В свою очередь Бринк указала, что эти два блока будут первыми из тех девяти, что Westinghouse собирается построить на Украине. Глава «Энергоатома» Петр Котин добавил, что после запуска строящихся блоков Хмельницкая АЭС станет крупнейшей в Европе и заберет этот статус у Запорожской АЭС. Фрагман напомнил, что все украинские атомные энергоблоки уже избавились от зависимости от российского атомного топлива, и сотрудничество страны с Westinghouse только увеличивается.

В конце января Галущенко утверждал, что Украина запустит строительство четырех новых энергоблоков летом или осенью 2024 года. Однако работы на проекте удалось начать раньше.