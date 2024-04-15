В России заявили о критической нехватке фармацевтов

Фармацевтическому рынку грозит критическая нехватка специалистов — дефицит может достичь 25-30%, предупредила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

В разговоре с «Парламентской газетой» эксперт уточнила, что восполнить кадровый голод можно при помощи целевого обучения.

«Конечно, целевое обучение поможет в такой ситуации. Тем не менее вопрос должен решаться системно и на всех уровнях. Нужен диалог между всеми участниками процесса: вузами, бизнесом, государством», — пояснила Преснякова.

По словам эксперта, знания студентов должны носить прикладной характер. При этом представителям бизнеса следует рассказывать учащимся, каких специалистов не хватает и какие навыки нужны. Кроме того, Альянс фармацевтических ассоциаций готовит проект профориентации школьников в регионах. Там также предлагали допустить к работе иностранных работников, чтобы восполнить дефицит, но власти такую идею не поддержали.

Преснякова добавила, что не хватает специалистов в сфере исследования и разработки, химиков, научных сотрудников, аналитиков и провизоров. По ее словам, сильнее всего кадровый голод заметен в регионах в аптечной отрасли.

Врач-онколог Вадим Гутник ранее рассказала, что из-за западных санкций Россия потеряла порядка двух тысяч наименований лекарственных препаратов. По его словам, непростая ситуация сложилась в том числе в онкологии, где ощущается значительная нехватка препаратов для пациентов.