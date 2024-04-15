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Евросоюз передаст Украине оборудование для генерации электроэнергии

Евросоюз передаст Украине оборудование для децентрализованной генерации электроэнергии. Об этом сообщила министр экономики Бельгии Тинне ван дер Стратен по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Евросоюз передаст Украине оборудование для генерации электроэнергии
© Газета.Ru

Министр энергетики Украины Герман Галущенко расскажет на встрече о потребностях Украины, отметила Стратен.

Она добавила, что на неформальную встречу также приглашены глава энергетического ведомства Молдавии и представители НАТО.

До этого исполнительный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что на Украине могут ввести почасовые графики отключения электроэнергии. По его словам, к этому придется прибегнуть, если не будет восстановлена тепловая генерация в случае дефицита импортируемой из Европы электроэнергии, а также при невозможности передать в определенные регионы нужный объем электричества.

Экономика
Герман Галущенко
Дмитрий Сахарук
НАТО
ЕС
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