Цены на газ в Европе выросли на 10% после нанесения ударов по газовой и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В конце марта российские войска возобновили удары по энергетическим объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о потере 80% генерирующих мощностей в результате масштабных ударов по украинским теплоэлектростанциям. А компания «Центрэнерго» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.

При этом с начала года ряд российских нефтезаводов подверглись атакам беспилотников со стороны Украины. Подобные инциденты происходили в Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областях.

Издание обратило внимание на то, что Международное энергетическое агентство уже предупредило о возможных последствиях атак украинских беспилотников на российские НПЗ для мировой торговли нефтепродуктами. При этом удар по газовой и энергетической инфраструктуре Украины заставил вырасти на 10% европейские цены на газ.

«Недавние удары Украины произошли на фоне острой нехватки боеприпасов и живой силы, а также пробелов в ее противовоздушной обороне после неудачного контрнаступления в прошлом году», - говорится в статье.

В этих условиях Украина атакует российские энергообъекты, несмотря на опасения Вашингтона о последствиях для цен на нефть и газ. И такие действия продолжаются, несмотря призыв министра обороны США Ллойда Остина к Киеву сосредоточиться на военных целях.

«Украина предупреждает, что она может проиграть войну, если помощь в размере более 60 миллиардов долларов, которую Конгресс задерживал на протяжении нескольких месяцев, не будет одобрена», - констатировало агентство.

А опрошенные изданием эксперты отметили, что ранее между Москвой и Киевом могли существовать некие негласные «джентльменские соглашения» в области энергетики, но последние события показывают, что они «мертвы».

Россия начала наносить массированные удары по критической и военной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами.