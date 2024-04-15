В Кремле отреагировали на санкции Запада против российских металлов

К запрету на ввоз алюминия, меди и никеля из России в Кремле относятся так же, как к остальным ограничениям, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», — цитирует его РИА Новости.

Песков указал на дестабилизацию цен на рынке в указанном сегменте.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Лондонской биржи металлов (LME), алюминий подорожал на 9,4%, никель — на 8,8%.

Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.