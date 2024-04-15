Песков высказался о дестабилизации цен на рынке меди и никеля

К запрету на ввоз алюминия, меди и никеля из России в Кремле относятся так же, как к остальным ограничениям, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. RT на русском

«Относимся так же, как ко всем остальным санкциям. Считаем их незаконными и санкции — это обоюдоострое оружие», — заявил Песков. Он отметил, что антироссийские санкции будут бить по интересам тех, кто их вводит. Ura.Ru

«Мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте, будем смотреть, что и как будет происходить дальше», — сказал представитель Кремля. ТАСС