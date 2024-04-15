Генеральный директор «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин заявил о готовности банков и фондов из США, ЕС и Великобритании принять участие в выкупе заблокированных иностранных бумаг у россиян, передает РИА Новости.

По словам гендиректора, заявленный спрос измеряется десятками миллиардов рублей.

Седушкин обратил внимание на то, что «Инвестиционная палата» общается с целым рядом иностранных институциональных инвесторов, владельцев средств в рублях на счетах типа «С». На них копятся дивиденды от blue chips (наиболее ликвидные акции или так называемые голубые фишки), отметил он.

С учетом того, что нерезидентам принадлежало около 50% free-float (акции в свободном обращении - ред.) в российских голубых фишках, только с мая по декабрь 2023 года там могло скопиться порядка 450 миллиардов рублей, отметил гендиректор.

«Инвестиционная палата» - организатор торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов.

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