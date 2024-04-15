Шольц приехал в Китай и высказался о конкуренции на авторынке

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Пекин 15 апреля призвал Китай к честной конкуренции на авторынке. Об этом сообщает The Paper.

Шольц подчеркнул, что немецкий рынок приветствует китайские автомобили, добавив, что европейские авто должны участвовать в «открытой и честной» конкуренции с китайскими машинами.

По словам Шольца, когда японские и южнокорейские автомобили вышли на рынок ЕС, европейцы беспокоились, что эти машины «захватят» рынок, но этого так и не произошло.

В то же время канцлер Германии предупредил, что Европа не потерпит демпинга (занижения цен для вытеснения конкурентов), избыточных мощностей и нарушения прав интеллектуальной собственности.

14 апреля Шольц прибыл в Китай с трехдневным визитом. В поездке его сопровождают министр окружающей среды, министр сельского хозяйства и министр транспорта, а также бизнес-делегация. Для канцлера это первая поездка в Китай с ноября 2022 года.

В Совфеде прокомментировали поездку Шольца в Китай

Китай остается важнейшим партнером для немецкой промышленности, особенно для автопроизводителей, управляющих несколькими совместными предприятиями с КНР.

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности ранее выступила против дополнительных пошлин на ввоз китайских автомобилей, заявив, что это может спровоцировать торговую войну, поставить под угрозу занятость в Германии и цели ЕС по продвижению электромобилей.