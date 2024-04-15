В Германии назвали сумму оставшихся замороженных активов России

В Министерстве финансов Германии заявили, что в стране осталось около 3,8 миллиардов евро замороженных российских активов. Об этом сообщает РБК.

В ведомстве уточнили, что в эту сумму входят замороженные активы Центрального банка России (ЦБ), а также активы физических и юридических лиц, которые были внесены в санкционные списки. При этом еще в январе это число составляло 4,1 миллиард евро — уменьшение объяснили тем, что стоимость активов подвержена колебаниям на рынке. Кроме того, она может уменьшаться из-за исключения кого-то из санкционных списков.

«Недавно на уровне Евросоюза мы добились существенного прогресса в области так называемой непредвиденной прибыли. Центральный депозитарий ценных бумаг имеет право на прибыль, получаемую за счет активов ЦБ РФ. Для нас по-прежнему важно, чтобы решение (по конфискации российских активов — прим. ред.) было юридически жизнеспособным», — рассказали в немецком ведомстве.

Ранее о невозможности конфискации активов России заявили в Великобритании.