Посол прокомментировал ситуацию с платежными переводами в Турцию

Ситуация с платежными переводами из России в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает торгово-экономическое сотрудничество стран. Такое заявление посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, передает «РИА Новости».

Ранее он сообщал, что США «терроризируют» турецкий бизнес, работающий с Россией. По словам Ерхова, в связи с этим и возникла проблема с платежными переводами из РФ в Турцию, которую пытаются урегулировать.

«Ситуация сохраняется очень серьезная. Не побоюсь сказать, напряженная. Американцы и евросоюзовцы с упорством, достойным лучшего применения, целенаправленно разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, кропотливо возводившееся обеими сторонами в течение длительного времени», — добавил он.

Напомним, что Запад приступил к вводу масштабных санкций против России после начала ею СВО на Украине. На данный момент анонсирован уже 14 пакет ограничений.