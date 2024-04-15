Стало известно о росте продаж российских вин в 2023 году

Продажи российских вин в 2023 году выросли примерно на 20% по сравнению с годом ранее - до 786 млн литров. Об этом сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на церемонии запуска весеннего этапа всероссийской акции "Дни российских вин", организованной Роскачеством.

"За прошедшие с принятия специального федерального закона годы благодаря мерам поддержки отрасли, включая ее продвижение, растут спрос и продажи винодельческой продукции. В 2023 году без учета общепита российский рынок вина составил 786 млн литров, что примерно на 20% выше показателей 2022 года", - сказал Евтухов, слова которого приводят в пресс-службе Роскачества.

В частности, игристых вин было продано 216 млн литров, тихих вин - 564 млн литров. По его словам, российские вина занимают более 85% всего объема продаж в ценовой категории до 500 рублей.

Всероссийская акция "Дни российских вин" проводится ежегодно - весной и осенью. Она призвана поддержать отечественных производителей вина и познакомить с ним потребителей. Средний рост продаж российских вин в период каждой акции составляет 30-40%. Мероприятие организовано Роскачеством по инициативе Минпромторга и Минсельхоза РФ совместно с Россельхозбанком, Ассоциацией виноградарей и виноделов России, Российской ассоциацией экспертов рынка ретейла.