В Швейцарии раскрыли позицию по конфискации российских активов

Правительство Швейцарии не намерено присоединяться к международной группе по поиску и конфискации замороженных российских активов (REPO). Об этом передает РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER).

В ведомстве подчеркнули, что Швейцария хорошо выстроила сотрудничество с международными партнерами по внедрению санкций против России, особенно на техническом уровне.

«По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO», — отказались в EAER.

В Кремле отреагировали на решение Украины продать российские активы

При этом Берн наблюдает за работой партнеров в области передаче Украине замороженных российских активов. Швейцария учтет свою правовую систему для принятия решений, если все-таки решит присоединиться к специальной группе.

Швейцария, долгое время сохранявшая нейтралитет на мировой арене, присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России, введенным после начала военных действий на Украине. В рамках этих ограничений Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков — 8,1 миллиарда долларов.