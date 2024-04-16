Валюты Азии ослабли на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Во вторник большинство азиатских валют ослабли, а доллар вырос до пятимесячного максимума на фоне роста геополитической напряженности в отношениях между Ираном и Израилем и усиления надежд на удержание повышенной процентной ставки в США в течение длительного времени.

Более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП Китая помогли вселить некоторый оптимизм в крупнейшую экономику Азии, но эти данные были сведены на нет другими средними экономическими показателями.

Во вторник курс китайского юаня практически не изменился: пара USD/CNY закрепилась на отметке 7,2, даже когда данные по ВВП показали, что в первом квартале экономика страны выросла больше, чем ожидалось.

Однако это было подорвано более мягкими, чем ожидалось, данными по промышленному производству и розничным продажам за март, которые указали на то, что темпы роста китайской экономики могут замедлиться после сильного начала года.

Народный банк Китая также установил слабый средний курс юаня, учитывая, что центральный банк имеет ограниченные возможности для дальнейшей поддержки китайской валюты. Оффшорная пара USD/CNH упала на 0,2%, что отражает сохраняющуюся тенденцию к продаже юаня.

Хотя ожидается, что меры монетарного стимулирования помогут поддержать китайскую экономику, они предвещают дальнейшее ослабление юаня в ближайшие месяцы.

Индекс доллара и фьючерс на доллар выросли на 0,1% каждый в ходе азиатских торгов, достигнув максимальных уровней с начала ноября. Последний рост доллара США произошел после того, как данные по розничным продажам в США за март оказались более «горячими», чем ожидалось, что еще больше усилило инфляционные ожидания.

Данные по розничным продажам вышли всего через несколько дней после того, как более сильные, чем ожидалось, показатели инфляции за март привели к тому, что трейдеры в значительной степени снизили надежды на июньское снижение ставки Федеральной резервной системой.

В настоящее время основное внимание уделяется выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла, которое должно состояться во вторник, в поисках дополнительных подсказок относительно динамики процентной ставки и состояния американской экономики.

Опасения, что ставка в США будет оставаться высокой еще долго, в сочетании со слабой склонностью к риску на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, оказали ключевое влияние на азиатские валюты. Спрос на «безопасную гавань» также привел к тому, что трейдеры в основном отдали предпочтение доллару.

Австралийский доллар, который обычно рассматривается как ключевой индикатор склонности к риску, во вторник отступил: пара AUD/USD упала на 0,4% до пятимесячного минимума.

Пара USD/KRW выросла на 0,9% до 17-месячного максимума, а пара USD/SGD поднялась на 0,3%.

Пара USD/INR была близка к рекордному максимуму, торгуясь значительно выше уровня 83,5.

Японская иена еще больше ослабла на этой неделе, а пара USD/JPY поднялась до нового 34-летнего максимума выше 154.

Недавнее ослабление иены произошло даже в то время, когда несколько японских правительственных чиновников предостерегли от чрезмерных спекуляций на рынке валют, и такая тенденция, как ожидается, приведет к интервенции на валютных рынках.

Это заставило трейдеров быть начеку в ожидании возможной интервенции со стороны японского правительства, которая обычно влечет за собой продажу большого количества долларов для снижения курса USD/JPY.