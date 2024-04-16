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В России захотели отменить экспортную пошлину на уголь

В России захотели отменить курсовую экспортную пошлину на уголь. Такое предложение в адрес правительства РФ направила комиссия Госсовета по энергетике, пишет «Коммерсант».

В России захотели отменить экспортную пошлину на уголь
© ТАСС

Альтернативным вариантом, предложенным правительству, стало установление цены отсечения, ниже которой пошлина действовать не будет. Ее предложили определить на уровне 114 долларов на тонну для Дальнего Востока, 106 долларов — для Северо-Запада, и 111 долларов — для Юга. Свою планку отсечения предложили также для коксующегося угля, антрацита и энергетического концентрата PCI.

В Минфине против такого предложения, пишет издание со ссылкой на собственные данные. Из официального комментария министерства при этом следует, что предложения получены и изучаются.

По словам замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова, в угольной промышленности заметны предпосылки развития серьезного кризиса. Особенно явными эти процессы стали в январе-марте 2024 года. В последнем квартале прошлого года размер убытков был оценен в 13 миллиардов рублей, а в первом квартале текущего года эта цифра может вырасти более чем в три раза, достигнув 40–50 миллиардов рублей, следует из протокола совещания.

Ранее стало известно, что поставки российского угля в Китай в октябре 2023 года снизились до минимума с февраля. Ключевой причиной стал рост цен, связанный в том числе с вступлением в силу курсовых пошлин. Стоимость угля после этого увеличилась, и он стал проигрывать по цене австралийскому углю, закупки которого стали выгоднее. Еще одной причиной явилось снижение потребности КНР в угле из-за скопления больших запасов на электростанциях. Такая же тенденция наметилась и в 2024-м.

Экономика
Сергей Мочальников
Коммерсант
Правительство РФ