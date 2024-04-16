Стоимость какао на бирже вдвое превысила рекорд 1977 года

Биржевая стоимость какао-бобов в мире во вторник, 16 апреля, установила новый исторический рекорд - 11 тысяч долларов за тонну, что вдвое больше рекорда 1977 года, следует из данных ICE Futures. Российская газета

Прошлый рекорд какао-бобы установили 26 марта. Тогда стоимость сырья впервые за всю историю превысила отметку $10 тыс. за тонну. При этом всего два месяца назад биржевая цена какао была ниже $5 тыс. за тонну. Газета.Ru

Ранее две ведущие компании по выпуску какао-бобов из Кот-д'Ивуара (крупнейшего производителя и экспортера этой продукции), l’Anaproci и Le Synap CI, потребовали от властей страны серьезно повысить закупочные цены на культуру. Rosng.ru