Недельный объем вывоза российской нефти достиг максимума

На второй неделе апреля объем экспорта российской нефти по морю достиг максимума за 11 месяцев, с мая 2023 года. Почти рекордная погрузка наблюдалась во всех крупных портах. В целом с 2022 года этот показатель превышал текущий уровень всего дважды. Об этом со ссылкой на сервисы отслеживания судов пишет Bloomberg.

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Показатель за четыре недели, который менее зависит от случайных факторов, например, погоды, также резко вырос. В последний раз на таком уровне он находился в июне 2023 года. Недельные поставки значительно превышают квоты, которые в рамках обязательств перед ОПЕК+ взяла на себя Россия.

Как отмечается в материале, к подобной динамике привели проблемы на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Нефть, которую не смогли отправить на переработку, идет на экспорт. Соответственно, одновременно с максимумом поставок на минимуме за 11 месяцев находятся коэффициенты переработки.

В связи с такими обстоятельствами доходы российских компаний от продажи нефти за счет увеличения объемов выросли на 170 миллионов долларов в неделю. Однако издание не указывает, насколько упали доходы от реализации нефтепродуктов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники указало, что России удалось отремонтировать ряд поврежденных в результате атак беспилотников НПЗ. Однако производство топлива в апреле все равно сократится по сравнению с мартом, потому что на ремонт уйдут другие предприятия. Простой мощностей ожидается на уровне 4,4 миллиона тонн по сравнению с 4,1 миллиона в марте.