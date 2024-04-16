Кабмин Финляндии объявил о повышении налогов

Правительство Финляндии объявило о ряде решений по сокращению дефицита бюджета страны с нынешних €12,9 млрд до €6,9 млрд к 2028 году: будут повышены налоги, включая НДС, и отменены некоторые льготы. Об этом сообщает Минфин в пресс-релизе.

Среди мер, затрагивающих всех жителей, - увеличение базового НДС с 24% до 25,5%, повышение НДС на сладости и шоколад с нынешней пониженной ставки в 14% до 25,5%. Будут повышены ставки отчислений в пенсионные фонды (в стране негосударственные пенсионные фонды), а подоходный налог с пенсий (все жители платят подоходный налог с ежегодного дохода, включая пенсионеров) будет увеличен для тех пенсионеров, кто получает от €23 тыс. до €57 тыс. в год. В стране повысят налоги на покупку гибридных автомобилей, сократят количество госслужащих, уменьшат поддержку регионального транспорта, проведут реформу жилищных пособий студентам.

Без этих мер госдолг приблизится к 90% валового внутреннего продукта в 2028 году, уточняет Минфин. Соблюдение правил финансовой политики ЕС также требует новых шагов. Объявленные изменения укрепят госбюджет примерно на €3 млрд , говорится в сообщении. Это делается для того, чтобы не допустить неконтролируемого спада экономики, заявило министерство.