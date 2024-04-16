Еврокомиссия признала, что ЕС платит за импорт газа астрономическую цену

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС заявил, что европейские страны платят за импорт газа астрономическую цену.

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Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя ЕК, траты государств Евросоюза на импорт газа в три-четыре раза превышают соответствующие расходы США и КНР. Это негативно сказывается на конкурентоспособности промышленности ЕС в мире. Именно высокие цены на энергетику являются одной из главных причин высокой инфляции в Европе.

«Это сверхастрономические суммы», — сказал Шефчович тратах стран ЕС.

Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок газа из России.