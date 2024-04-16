В Германии осознали, как Россия обходит их санкции

За последние два года компании из Германии экспортировали в Индию, Азербайджан, Армению, ОАЭ, Кыргызстан, Казахстан, Грузию и Турцию тот же объем товаров в денежном выражении, сколько ранее поставлялось в Россию. В связи этим есть подозрение, что эти страны в дальнейшем перепродают данные товары в РФ, тем самым помогая Москве обойти санкции. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«За последние два года немецкие компании экспортировали в Индию, Азербайджан, Армению, ОАЭ, Кыргызстан, Казахстан, Грузию и Турцию ровно тот же объем товаров в евро, сколько потеряли в результате санкций против России. Это наводит на мысль о том, что эти государства импортируют из Германии товары, а затем продают их России», — говорится в материале газеты.

Названа доля попавшего под санкции Запада российского торгового флота

Там добавили, что экспорт некоторых товаров в Россию резко упал после введения экономических санкций в 2022 году. По данным статистического управления Германии, сокращение экспорта составило 38,8%, а объем экспорта сократился до 8,9 миллиарда евро, заключили в материале.