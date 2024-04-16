В России призвали срочно поддержать угольные компании

Российской угольной отрасли срочно нужна помощь государства, потому что ее отсутствие приведет к значительно более печальным последствиям. Ситуацию в комментарии Анна Волкова.

© Lenta.ru

По словам аналитика, угольные компании стоят на пороге тяжелого кризиса. В четвертом квартале прошлого года их совокупные убытки достигли 13 миллиардов рублей, но в первом квартале ситуация значительно ухудшилась.

Предварительная оценка, представленная на заседании комиссии Госсовета по энергетике, показывает, что отрасль потеряла 40-50 миллиардов рублей. Если динамика не изменится, то по итогам года сумма убытков может дойти до 450 миллиардов рублей.

Волкова напомнила, что если затянуть с поддержкой, то упадет объем инвестиций, а значит, замедлится развитие отрасли. Соответственно, пострадают и смежные направления, такие как экология, подготовка кадров и развитие инфраструктуры.

Угольщики несут убытки не только из-за снижения мировых цен, но и из-за роста себестоимости добычи и транспортировки. В этом направлении государство могло бы оказать помощь. Например, что-то сделать с экспортными пошлинами или предоставить льготные кредиты. Еще одним вариантом станет возврат льготных коэффициентов для перевозок по железной дороге.

Ранее «Коммерсантъ» узнал, что комиссия Госсовета по энергетике предложила отказаться от курсовых пошлин для экспорта угля, которые отменили с 1 января 2024 года, но уже 1 марта вернули. Против выступает Минфин, которому необходимы источники для компенсации выпадающих доходов, уже учтенных в бюджете.

Между тем проблемы с вывозом угля заставили владельцев остановить две обогатительные фабрики в Якутии. На складах предприятий скопилось слишком много топлива.