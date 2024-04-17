Предсказана цена нефти в случае войны Израиля и Ирана

Нефть марки Brent может подорожать до 130 долларов за баррель во втором квартале 2024 года в случае войны между Ираном и Израилем. Такой прогноз сделал Bank of America, передает CNBC.

По данным банка, при эскалации конфликта Иран может сократить на 1,5 миллионов баррелей в сутки добычу нефти, что приведет к наращиванию поставок топлива со стороны ОПЕК+ и сокращению свободных мощностей организации. В итоге это приведет к тому, что стоимость нефти марки Brent может подорожать до 130 долларов за баррель, а WTI — до 123 долларов за баррель.

В США растет недовольство ценами на топливо

В конце прошлой недели цена топлива впервые с конца октября 2023 года превысила 92 долларов за баррель. Причиной стали ожидания ответных мер Ирана на удар Израиля по генконсульству страны в Дамаске. В ночь на 14 апреля Тегеран совершил атаку на Израиль. При этом 17 апреля мировые цены на нефть Brent показали снижение до 87,55 долларов за баррель, а WTI — до 82,97 долларов за баррель. Несмотря на это аналитики Bank of America считают, что данная реакция «может не отражать среднесрочных экономических и геополитических последствий» удара Ирана по Израилю.