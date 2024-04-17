МФВ объявил о росте госдолга США

Госдолг Соединенных Штатов ежегодно возрастает примерно на 2 процентных пункта (п.п.) от ВВП, заявил директор департамента Международного валютного фонда (МВФ) по бюджетным вопросам Витор Гаспар на брифинге в Вашингтоне. По его словам, эта тенденция «вызывает побочные эффекты во всем мире».

Представитель МВФ призвал мировое сообщество контролировать бюджетные расходы и восстанавливать резервы. В то же время он признал, что эта задача является сложной, так как в 2024 году проходят выборы в большинстве стран мира.

Ранее издание Politico информировало о решении командования Вооруженных сил США сократить расходы на перевооружение в 2025 финансовом году. Эта мера, по данным журналистов, оказалась необходима для соблюдения договоренностей, достигнутых при обсуждении потолка госдолга. Уточнялось, что Пентагон сократит затраты на новое оружие примерно на $10 млрд.

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев подчеркнул, что говорить о скором коллапсе экономики США из-за госдолга в размере $34 трлн преждевременно. По его словам, эта сумма является фантастической, но у Вашингтона есть опыт преодоления кризисных ситуаций. Главный вопрос состоит в том, способен ли Белый дом в течение какого-то времени обслуживать этот долг, пояснил эксперт.