Раскрыты бюджетные затраты США в новом пакете помощи Украине

Представленный в Палате представителей Конгресса США законопроект предусматривает выделение 61 миллиарда долларов на оказание финансовой помощи Украине. Сумма затрат из американского бюджета раскрывается в документе, передает ТАСС.

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При этом 23 миллиарда долларов из этих средств планируется использовать на нужды США. Так, 11,3 миллиарда отведены на «текущие военные операции США в регионе». Еще 13,8 миллиарда направят на закупку вооружения и оборонной продукции, а также соответствующих услуг.

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Итоговое голосование по законопроекту запланировано на 20 апреля.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула важность оказания финансовой помощи Украине. По ее словам, это необходимо как никогда раньше, так как она «неразрывно связана с успехом Украины на поле боя и способностью правительства предоставлять необходимые услуги населению».