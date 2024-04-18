Инфляция в Приморье продолжает бить рекорды: на что выросли цены

В Приморье продолжается рост годовой инфляции. По итогам марта она составила 9,8 % после 9,5 % в феврале.

«Выросли затраты компаний на закупку сырья и оплату труда. В то же время сохранялся высокий спрос, что позволяло производителям и поставщикам активнее переносить издержки в цены», – сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Больше всего выросли цены на продукты. Из-за вспышек заболевания животных и птиц в некоторых районах Дальнего Востока снизились объемы выпуска свинины и куриного мяса. Подорожали также мясной фарш и некоторые виды колбас. Выросли цены и на кондитерские изделия, это связано с повышением мировых цен на какао-бобы.

Ускорился рост цен и на непродовольственные товары, а именно на легковые иномарки с пробегом. Несмотря на то, что в феврале цены снизились, в марте снова наблюдался рост. Специалисты это связывают с ажиотажным спросом из-за новых правил ввоза автомобилей в Россию с 1 апреля 2024 года. Что касается годового роста цен на услуги, то они остались на прежнем уровне. Однако наблюдается подорожание перелетов на внутренних направлениях. Однако стоимость зарубежных туристических поездок из Владивостока продолжают снижаться. Годовая инфляция по России в марте составила 7,7 %. Напомним, Центробанк рассказал, как выросла инфляция в регионах ДФО за прошлый месяц. Что подорожало сильнее всего, можно узнать здесь. Фото: ФедералПресс/ Полина Зиновьева