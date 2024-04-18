Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли

Реализация крупных инфраструктурных проектов – Северного морского пути (СМП) и международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» с участием Ирана и Индии – может превратить Россию в центр мировой торговли, пишет Bloomberg.

По данным экспертов агентства, данные проекты способны сделать Россию центром большей части международной торговли, несмотря на попытки Запада изолировать ее на фоне СВО, передает ТАСС.

Также, по мнению авторов материала, СМП и МТК «Север – Юг» позволят значительно сократить время доставки товаров до потребителя, а также избежать опасностей, связанных с судоходством в Красном море. Ожидается, что время в пути сократится на 30–50% по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал.

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Кроме того, строительство новых транспортных путей также усилит разворот Москвы от Европы в сторону Индии и Китая.