На развитие нового транспортного нацпроекта направят 10 трлн рублей

На развитие нового транспортного нацпроекта направят 10 триллионов рублей
Объем финансирования будущего нацпроекта «Развитие транспортной инфраструктуры» предварительно оценивается в 10,2 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на Минтранс России сообщает РБК.
Нацпроект заменит завершающиеся в этом году проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации инфраструктуры».
«Предполагается, что из 10,2 триллиона рублей из федерального бюджета будет выделено 3,46 триллиона рублей, остальное предполагается привлечь из внебюджетных источников», — сказано в сообщении.
Весь нацпроект разделен на восемь инфраструктурных федеральных проектов. Наиболее дорогостоящими из них будут развитие инфраструктуры опорной сети железных и автомобильных дорог.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до мая разработать основные принципы подготовки новых нацпроектов, а также определить подходы к их финансированию.
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