Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли

Реализация крупных инфраструктурных проектов – Северного морского пути (СМП) и международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» с участием Ирана и Индии – может превратить Россию в центр мировой торговли, пишет Bloomberg. Деловая газета «Взгляд»

Отмечается, что реализация проектов с участием РФ позволит сократить время доставки товаров до потребителя на 30-50% по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал, а также избежать опасностей, связанных с судоходством в Красном море. Строительство новых транспортных путей также усилит разворот Москвы от Европы в сторону Индии и Китая, добавляет агентство. ТАСС

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что грузооборот по Северному морскому пути в этом году может вырасти на 11%, до 40 млн тонн. Российская газета