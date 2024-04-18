Цены на золото стабилизировались ниже $2400

Цены на золото восстановились после ночных потерь на азиатских торгах в четверг, но остались ниже недавнего максимума, поскольку опасения относительно повышенной процентной ставки и давление со стороны сильного доллара сохраняются.

На прошлой неделе цены на желтый металл достигли рекордного максимума, поскольку спрос на «безопасное убежище» возрос после того, как Иран нанес удар по Израилю. Однако на этой неделе опасения по поводу разрастания конфликта несколько ослабли, поскольку Израиль не стал предпринимать немедленных ответных мер в связи с ударом.

Давление со стороны доллара также немного ослабло на этой неделе, так как доллар США отступил от пятимесячного максимума в среду. Однако из-за перспективы повышенной процентной ставки в течение длительного времени золото не смогло воспользоваться этой слабостью.

В то время как спотовое золото немного подорожал до $2389,05 за унцию к 00:21 по восточному времени (04:21 ао Гринвичу), июньский фьючерс вырос на 0,6% до $2374,31 за унцию. Спотовые цены упали на 0,9% в среду, наблюдая некоторую фиксацию прибыли после взлета до рекордного максимума свыше $2340 за унцию на прошлой неделе.

На этой неделе после достижения рекордного максимума золота наблюдалась значительная фиксация прибыли, особенно на фоне отсутствия немедленной эскалации ирано-израильского конфликта, когда на рынок вернулась склонность к риску.

Спотовые цены все еще остаются в зоне перекупленности, как показал 14-дневный индекс их относительной силы. Но индикатор близок к возвращению на нейтральную территорию ниже 70 пунктов, и такой сценарий потенциально может способствовать росту золота в ближайшее время.

Тем не менее, дальнейший рост золота остается под вопросом в условиях повышенной процентной ставки в США. Сильные данные по инфляции и «ястребиные» сигналы от Федеральной резервной системы привели к тому, что трейдеры в значительной степени перечеркнули ожидания июньского снижения ставки центральным банком.

Другие драгоценные металлы показали смешанную динамику в четверг после некоторого ослабления на этой неделе. Фьючерс на платину упал на 0,3% до $949,60 за унцию, а фьючерс на серебро вырос на 0,2% до $28,465 за унцию.

В четверг цены на промышленные металлы выросли до недавних максимумов, выиграв от ослабления доллара и надежд на то, что экономическая устойчивость США поможет поддержать спрос на металлы.

Трехмесячный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов вырос на 0,4% до $9591 за тонну, приблизившись к двухлетнему максимуму, а месячный фьючерс на медь вырос на 0,5% до $4,3623 за фунт, также оставаясь близким к двухлетнему максимуму.

Фьючерс на алюминий вырос на 0,6% до $2 589,0 за тонну.

Цены на промышленные металлы выросли в последние недели на ожиданиях сокращения поставок, после того как США и их союзники ввели более жесткие санкции против российского экспорта металлов.

Цены на медь также выросли после того, как несколько крупных китайских плавильных заводов заявили о намерении сократить производство.