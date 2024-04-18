Цены на нефть упали

В четверг, 18 апреля, мировые цены на нефть продолжили падение, начавшееся накануне. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Lenta.ru

К 10:42 мск Brent торговалась на уровне $86,79 (-0,72%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне снижался на 0,9%, до $81,65 за баррель. ТАСС

Нефтяные котировки падают уже несколько сессий подряд, отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов. 17 апреля снижение цен на энергоноситель усилилось после публикации данных по запасам нефти Минэнерго США. Показатель увеличился на 2,735 млн баррелей, в то время как ожидался рост только на 1,6 млн баррелей. Газета.Ru