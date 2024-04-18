В Казахстане приостановили работу 634 нефтедобывающие скважины

Нефтедобывающие предприятия в двух областях Казахстана из-за масштабных паводков приостановили работу 634 скважин, общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн.

Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"В результате паводковой ситуации в стране в ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областей была приостановлена работа 634 скважин, а общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время восстановлена работа 141 скважины, на 493 скважинах добыча по-прежнему приостановлена.

В настоящее время специалисты проводят откачку воды, засыпку грунтом, обесточивание и герметизацию скважин.

Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба сохраняется в восьми регионах Казахстана. За этот период спасатели в общей сложности эвакуировали почти 118 тыс. человек. На данным момент остаются подтопленными 5 718 частных жилых домов и 1 130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях. Отведена вода из 4 216 жилых домов и 2 698 дворовых территорий. В аварийно-спасательных работах задействованы более 46 тыс. человек, свыше 4 тыс. единиц техники и 16 воздушных судов.