Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о покупателях российского газа в Европе, главным из которых стала Франция, а также высказался о перспективах поставок российского газа в европейские страны.

Франция в феврале 2024 года стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив с этой позиции Венгрию. Об этом ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики. Так, в феврале Франция приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что на 10 процентов больше, чем в январе. Венгрия в феврале сократила импорт российского газа на треть — до 210 миллионов евро, опустившись на второе место. Третьей среди лидеров названа Испания с импортом СПГ на 118,3 миллиона евро.

В Венгрию приходит только российский трубопроводный газ. Почти все объемы Венгрия получает через «Турецкий поток». То есть к ней все приходит с юга, поскольку это более безопасный маршрут, чем украинский, где перспективы дальнейшего транзита непонятны. Так что Венгрия зависит от этих поставок, это поставки для ее внутреннего рынка, они стабильны, поэтому страна всегда берет довольно много трубопроводного российского газа, как и Австрия со Словакией. Это основные покупатели нашего трубопроводного газа в Европе. А если говорить о Франции, то здесь речь прежде всего идет о поставках российского сжиженного природного газа. Он всегда приходил во Францию в довольно больших объемах – и все это поставки с проекта «Ямал СПГ». Но тут нужно отметить, что этот газ не всегда остается для внутреннего рынка Франции… Этот газ перегружают в портах Франции, Бельгии, Испании, а также частично в портах Нидерландов. Поэтому часть того груза, который по статистике записывается на Францию, на самом деле зачастую перегружается в другой танкер, и он может уйти на альтернативные рынки, плоть до азиатских рынков – Индии или Китая. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Согласно второму варианту, поступающий во Францию российский СПГ регазифицируют, то есть переводят из сжиженного состояния обратно в газообразное, добавил аналитик.

«Такой газ могут направлять по газопроводам в другие страны Европы, можно сказать, вглубь континента. То есть он не всегда остается во Франции в газообразном виде», - отметил Юшков.

Третий сценарий использования Францией российского СПГ – это внутреннее потребление.

«Специфика Франции заключается в том, что там порядка 70 процентов электроэнергии вырабатывается на атомных станциях, но там велико и потребление газа, поэтому французы действительно могут закупать газ и для себя… В статистике просто не указывается, по какому именно направлению закупаемый Францией в России газ идет дальше - загружают ли его снова в танкеры, либо экспортируют соседям, либо оставляют для внутреннего рынка. Поэтому здесь было бы корректнее сказать, что Франция больше всех в Европе принимает российский газ в сжиженном состоянии», - добавил Юшков.

Европа не смогла отказаться от российского газа без существенного для себя ущерба, подчеркнул он.

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

«В 2021 году Россия поставила в Европу примерно 160 млрд кубометров газа, а в 2023 – только 27 млрд кубов, и вот этот обвал привел к существенной деиндустриализации Европы. Там значительно сократили потребление газа, просто потому что многие предприятия либо вообще закрылись, либо снизили объемы производства своей продукции. Так что попытка отказаться от российского газа привела к большому ущербу. Сейчас в Европе, наоборот, увеличивают закупки российского газа (и по оставшимся трубопроводам, и СПГ), потому что это наиболее выгодное для них предложение. Если все дальше будет развиваться в том же ключе, то в 2024 году мы, скорее всего, поставим в Европу больше газа, чем в 2023 году», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Япония в марте нарастила импорт СПГ из России на 35,7 процента.