Объем экспорта нефти из Ирана достиг шестилетнего максимума

Объем экспорта иранской нефти достиг шестилетнего максимума, в основном за счет поставок в Китай. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

По ее данным, за первые три месяца 2024 года Иран в среднем поставлял по 1,56 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 2018 года. Уточняется, что почти весь объем экспорта шел в Китай. В 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и возобновили действие антииранских санкций. В 2019 году Вашингтон восстановил полное эмбарго на иранскую нефть, из-за чего в последующие два года экспорт энергоносителя снижался, и только с 2021 года начал постепенно расти. За последние 12 месяцев доходы Ирана от продажи нефти достигли $35 млрд, подчеркнули в Financial Times.

Реальные объемы нефтяного экспорта из Ирана могут быть намного выше, так как официальная статистика не учитывает транзит сырья через страны-посредники, отмечала американская газета The Wall Street Journal в июле 2023 года. В феврале 2024 года в ирано-китайской торговой палате заявили, что исламская республика использует компании в Объединенных Арабских Эмиратах для обхода санкций с целью увеличения экспорта в КНР.

Рост нефтяного экспорта из Ирана говорит о трудностях, с которыми сталкиваются США и ЕС, пытающиеся усилить давление на Тегеран в связи с ударом исламской республики по Израилю в ответ на обстрел израильскими ВВС иранского консульства в Сирии, указывает FT. Новые санкции Вашингтона и Брюсселя необходимы, чтобы снизить накал напряженности и отговорить Израиль от ответных действий, утверждает газета. Министр финансов США Джанет Йеллен 16 апреля заявила, что США работают над тем, чтобы ограничить возможности Ирана по экспорту нефти. По ее словам, поставки иранской нефти является той сферой, которую могли бы затронуть новые американские ограничения.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. В Тегеране подчеркнули, что атаковали исключительно военные объекты, с которых осуществлялся удар по консульству. В перехвате иранских ракет и беспилотников Израилю помогали США, Великобритания и Франция. В Армии обороны Израиля заявили, что перехватили 99% из порядка 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов. Власти Израиля заявили, что готовят ответ на иранский удар. Тегеран заверил, что не планирует дальнейших действий после недавней атаки и не хочет эскалации, но готов жестко и с помощью "более смертоносного оружия" отреагировать на возможный ответ еврейского государства.