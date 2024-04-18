В Греции спрогнозировали полное восстановление экономики

После 15 лет долгового кризиса экономика Греции в 2024 году может полностью восстановиться. Об этом со ссылкой на прогнозы инвесторов пишет Reuters.

Ожидается, что в этом году ВВП страны может вырасти на 3 процента и приблизится к докризисному уровню 2009 года, в то же время значительно превзойдя средний показатель по еврозоне (0,8 процента).

«Греческая экономика находится в хорошей форме», — заявил представитель управляющей компании Robeco Вим-Хейн Палс.

При этом страна сталкивается с новой проблемой. Рост ВВП Греции может сдерживать стагнация в крупных экономиках еврозоны, отмечают эксперты. В 2022 год более половины прямых иностранных инвестиций в Грецию поступили из стран Северной Европы, таких как Франция и Германия, объяснили они.

Население Греции несмотря на рост экономики пока не увидело повышения уровня жизни. Безработица в стране остается на уровне выше 10 процентов (второй после Испании показатель в ЕС), а ВВП на душу населения по покупательной способности является одним из самых низких в Европе. Снизилась и среднемесячная зарплата — по данным министерства труда за 15 лет она упала на 20 процентов, до 1175 евро.

Ранее греческая статистическая служба Elstat сообщила, что импорт в Грецию из России в январе 2024 года упал на 95 процентов, до 24,7 миллиона евро. Стоимость экспорта при этом упала на 31,6 процента, с 9,6 миллиона евро до 6,5 миллиона. Таким образом, торговое сальдо Греции и России составило минус 18,1 миллиона евро.