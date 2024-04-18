Эксперт предрек жесткую «перезагрузку» фондового рынка

Основатель и директор по инвестициям Technical Traders Крис Вермюлен ожидает «перезагрузку» американского фондового рынка. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Bloomberg.

По мнению специалиста, восстановление рынка после этого займет годы. Он прогнозирует скорое окончание фазы «бычьего» рынка (период, когда инвесторы скупают активы на финансовых рынках, а цены все растут вверх). Так, в дальнейшем будет наблюдаться переход к «медвежьему» рынку и жесткая перезагрузка, считает собеседник агентства.

Он предрек падение рынка на 30–50% в течение 2025 года.

В конце марта главный стратег по акциям JPMorgan Chase Дубравко Лакос-Бухаса не исключил краха фондового рынка США из-за чрезмерного накопления инвесторами активно растущих акций американских компаний.

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Как уточнил эксперт, такой сценарий может развиться в любой день. Он напомнил о том, что в США уже случались внезапные падения рынка. Специалист отметил, что это происходит, когда один фонд из-за опасений коррекции начинает закрывать позиции.