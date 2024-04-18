G7 обсуждает использование активов РФ как залога под кредиты для Украины

Страны Группы семи обсуждают возможность использования замороженных суверенных активов РФ в размере примерно $300 млрд в качестве залога для привлечения кредитов на оказание помощи Украине. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в Атлантическом совете.

"Страны G7 обсуждают возможность использования замороженных активов в качестве залога под кредиты для финансирования Украины", - сказал он.

Домбровскис уточнил, что пока готового решения нет и обсуждаются различные варианты.

По его словам, Евросоюз, в юрисдикции которого блокированы свыше €200 млрд российских средств, пока работает только над использованием доходов от их реинвестирования в целях закупки оружия для Украины. Он подтвердил, что решение по этому вопросу ожидается в первом полугодии.

Еврокомиссия в начале года приняла постановление, которое поддержали все страны ЕС, что доходы от замороженных активов России якобы ей уже не принадлежат. Именно на основании этого заключения она намерена экспроприировать средства, 90% из которых, предполагается направить на закупку оружия для Украины.

По оценкам экспертов в банковском секторе, эта позиция, несмотря на одобрение 27 стран ЕС, не выдерживает никакой критики и примерно соответствует утверждению, что проценты по банковскому вкладу не принадлежат его владельцу.