Молдавия вернула под свой контроль месторождения газа и нефти на юге страны

Правительство Молдавии вернуло под свой контроль мелкие месторождения газа и нефти на юге страны после истечения срока действия лицензий на их разработку. Как сообщила пресс-служба Агентства государственной собственности, эти объекты были переданы под управление госкомпании "Молдавская гидрогеологическая экспедиция". Речь идет о месторождениях возле села Викторовка Кантемирского района и месторождения нефти у села Вэлень Кагульского района.

В 1995 году лицензия на эксплуатацию месторождения природного газа в Викторовке была выдана американской компании Redeco, а затем, в 2007 году перешла к молдавской компании Valiexchimp. Позже в правительстве Молдавии заявили о "бесхозяйственном и неэффективном подходе к управлению национальными ресурсами" этими компаниями.

Газ и нефть в Молдавии добывают в очень малых объемах. По данным специалистов, в селе Вэлень добывают тяжелые сорта нефти, пригодные для производства дизеля, мазута и битума. Месторождения газа были обнаружены также в селе Берешть, однако он там закончился через год после начала добычи.