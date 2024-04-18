Министерство торговли США ввело санкции против двух союзников РФ

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе поручили в кратчайшие сроки утвердить повышение заградительных пошлин на импорт в ЕС некоторых видов сельхозпродукции из России и Белоруссии. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на соответствующий документ.

С данным предложением выступила Еврокомиссия. Главы стран Евросоюза приняли решение утвердить его и призвал Совет ЕС и ЕК продолжить работу по введению дополнительных пошлин на импорт в европейские государства определенных видов сельхозпродукции из РФ и Белоруссии.

«Принимая во внимание воздействие на единый внутренний рынок, и при гарантии, что транзит такой продукции в развивающиеся страны не будет затронут», — говорится в тексте.

Речь идет о повышении пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. Увеличение сбора будет зависеть от конкретного продукта и составит либо 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо 50%. Также предложение ЕК запрещает РФ и Белоруссии получать квоты Евросоюза в рамках ВТО для получения лучших тарифов.