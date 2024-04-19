Среди европейских стран Италия в январе этого года стала главным экспортером вина в Россию впервые с июля 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику.

Так, по итогам января этого года Италия поставила в Россию вина на 19,8 миллиона евро. Страна по этому показателю обогнала Латвию (второе место и 7,8 миллиона евро вина). На третьем Литва (7,6 миллиона евро).

При этом продажи российских вин на внутреннем рынке в 2023 году увеличились на 20%, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Рост спроса на отечественные вина чиновник связал с мерами государственной поддержки отрасли. Он уточнил, что в прошлом году рынок российских вин увеличился до 786 миллионов литров без учета заведений общепита.

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По словам Евтухова, 564 миллиона литров пришлось на тихие вина, 216 миллионов - на игристые. В ценовой категории до 500 рублей российская продукция заняла 85% рынка, обратил внимание представитель ведомства, передает «Радиоточка НСН».