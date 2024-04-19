Граждане Турции начали кампанию бойкота против непомерного роста цен в секторе питания, большое число пользователей, объединившихся в соцсетях, решили не посещать кафе и рестораны в выходные, пишет газета Sabah.

Как следует из исследования, проведенного ранее центром Optimar по выявлению причин поражения правящей партии на местных выборах, более 60% жителей Турции назвали ситуацию в экономике и сирийских беженцев главными проблемами в стране, передает РИА «Новости».

Как пишет издание, «восставшие» против этой ситуации граждане, поделившись в социальных сетях чеками, призывают срочно решить проблему отсутствия контроля в сфере общественного питания и намерены не посещать кафе и рестораны 20-21 апреля.

Газета отмечает, что уменьшение размера порций не предотвратило роста цен. Как пишет Sabah, накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на собрании правящей партии с заявлением о том, что в ближайшее время будут введены «серьезные санкции против практики завышения цен».