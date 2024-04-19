Цены на нефть резко выросли на азиатских торгах в пятницу, поскольку напряженность на Ближнем Востоке вновь оказалась в центре внимания после того, как иранские информационные агентства сообщили о нескольких взрывах в стране, что указывает на возможные удары со стороны Израиля.

Иранское информационное агентство Fars сообщило в пятницу, что взрывы были слышны в Исфахане в центральном Иране, в южной части Сирии и в некоторых районах Ирака. ABC News сообщила, что американские чиновники заявили, что Израиль нанес ответный удар по Ирану.

Фьючерс на Brent в 21:54 по восточному времени (01:54 по Гринвичу) со сроком в июне вырос почти на 3% до $89,74 за баррель, а фьючерс на West Texas Intermediate со сроком истечения в мае — на 3% до $85,16 за баррель.

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Оба контракта восстановили большую часть своих потерь за неделю, но все же завершили неделю с небольшим отрицательным результатом.

Потенциальные ответные меры Израиля ознаменовали эскалацию ближневосточного конфликта, и трейдеры поспешили вернуть премию за риск в цены на нефть.

Расположение взрывов — в частности, в Исфахане — указывает на то, что Израиль мог также нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Удары были нанесены всего через день после того, как иранские официальные лица предупредили Израиль о возможности нанесения ответных ударов, особенно по ядерным объектам Тегерана. Тегеран заявил, что может пересмотреть вопрос о разработке ядерного оружия, если Израиль атакует ядерные объекты страны, которые до сих пор использовались только в мирных, энергетических целях.

Любые подобные шаги со стороны Ирана могут означать серьезную эскалацию ближневосточного конфликта.

Потенциальные удары Израиля по Ирану произошли почти через неделю после того, как на прошлой неделе Иран нанес ракетный и беспилотный удар по Израилю в ответ на удар Израиля по посольству в Дамаске.

Отчеты ООН недавно показали, что Иран обогащает уран до 60%, что превышает уровень, необходимый для коммерческого производства электроэнергии. Но это также ниже уровня обогащения 90%, необходимого для создания атомной бомбы.

Но, несмотря на пятничный рост, цены на нефть все равно падали в течение последних семи дней.

Основным фактором давления на цены на нефть на этой неделе стало укрепление доллара после сильных экономических данных в США и предупреждений ряда чиновников ФРС о том, что процентная ставка будет повышенной еще долго.

Укрепление доллара оказывает давление на спрос на нефть, увеличивая валютную премию для международных покупателей.

Перспектива повышенной ставки в течение длительного времени усиливает опасения, что глобальный экономический рост будет сдерживаться жесткой политикой, что также негативно сказывается на спросе на нефть.

Трейдеры в значительной степени сбрасывали со счетов ожидания июньского снижения ставки ФРС.

Тем не менее, более значительные потери нефти были ограничены возобновлением США нефтяных санкций против Венесуэлы, ссылаясь на отсутствие прогресса в проведении выборов в стране.

На этой неделе США и их союзники также ввели дополнительные санкции против нефтяной промышленности Ирана.