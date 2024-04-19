Доля Африки в российском экспорте по итогам 2023 года удвоилась — до почти 5% с 2,5% годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Газета.Ru

Российский экспорт в Африку в 2023 году в стоимостном выражении вырос на 43%, до $21,2 млрд, а экспорт в Американский регион сократился на 40% — до $12,2 млрд. RT на русском

Уточняется, что объем торговли в этом году достиг 15,5 миллиардов долларов. В пятерку африканских стран-лидеров по объему товарооборота с РФ сошли Ливия, Алжир, Тунис, Марокко, а возглавил список Египет. NSN.FM