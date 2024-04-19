Европейский регулятор: ЕС по-прежнему необходим российский СПГ

Европейский регулятор в области энергетики (Acer) увидел риск «энергетического шока». Он сообщил о необходимости импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), передает Financial Times.

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Acer считает, что импорт позволит избежать развития такого сценария. Согласно докладу регулятора, сокращение импорта российского СПГ нужно рассматривать поэтапно. Как отмечается, Евросоюзу трудно найти баланс между энергетической безопасностью и стремлением нанести удар по финансам России за счет сокращения закупок газа.

Издание обращает внимание на то, что сейчас Россия – второй по величине поставщик СПГ в блоке. Страну опережают лишь США, говорится в статье. На долю РФ пришлось 16% общего европейского импорта в прошлом году, пишут авторы.

Ранее издание Politico со ссылкой на Аналитический центр исследований энергетики и чистоты воздуха сообщило, что в 2024 году Франция является лидером по закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у России среди стран Европейского союза.

Уточнялось, что с начала года французская сторона заплатила российской более €600 млн за поставки.