Бензин АИ-95 значительно подешевел за неделю

Биржевая цена на бензин марки АИ-92 упала за неделю с 12 по 19 апреля на 4,6%. Стоимость АИ-95 также продемонстрировала снижение на 8,48%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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К четвергу бензин АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 1,54%, до 48 658 рублей за тонну. Цена на бензин АИ-95 за день поднялась на 0,03%, до 54 500 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива сегодня опустилось в цене на 0,01%. За неделю она снизилась на 3,36%, до 61 616 рублей за тонну. Цена на мазут поднялась на 0,77%, до 29 840 рублей за тонну.

С 1 марта в России действует запрет экспорта бензина на фоне сезонного спроса. Ограничение будет действовать полгода.

Ранее заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов заявил, что временный запрет на поставки бензина за границу не отразится значительным образом на прибыли российских нефтяных компаний.