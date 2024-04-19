Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 24 апреля 2024 года повысится до 3 443 рублей против действующей сейчас ставки в размере 3 276,6 рублей за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень понижается до 440,7 рублей против прежних 451,6 рублей, пошлина на кукурузу останется нулевой.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $233,6 за тонну, на ячмень - $175,9 за тонну, на кукурузу - $167,2 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.