В МВФ оценили устойчивость российской экономики

В отчете Международного валютного фонда (МВФ) по состоянию европейского региона указано, что российская экономика доказала свою устойчивость и превысила первоначальные ожидания даже в условиях санкционного давления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как указано в отчете, в 2022 году экономика России пережила «относительно мягкое сокращение», но превысила первоначальные ожидания в 2023 году. В частности, объемы российского экспорта нефти остаются «очень устойчивыми», а западные санкции привели к «переоснащению» экономики.

«За последние два года в условиях масштабных санкций, введенных рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость», — сказано в документе.

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