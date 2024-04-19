Силуанов заявил о рекордной инвестактивности экономики России

Уровень инвестактивности экономики России за последние 12 лет является рекордно высоким, чем демонстрирует структурную трансформацию. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

По его словам, такой сильный результат является следствием полной реализации в экономике производственных мощностей и трудовых ресурсов. Силуанов отметил, что сейчас в РФ продолжает расти деловая активность темпами выше ранее прогнозируемых и теперь опросные оценки производственных ожиданий обновляют исторические рекорды по уровню оптимизма.

«Позитивная промышленная динамика поддерживается высоким спросом — как потребительским (благодаря ускоренному росту доходов населения), так и инвестиционным. На фоне роста деловой активности финансовое состояние корпоративного сектора значительно улучшилось — прибыль (крупных и средних организаций) в 2023 году почти на 20% превысила значение рекордного 2021 года», — добавил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что риски макроэкономической и финансовой стабильности в случае РФ не реализовались, при этом у тех экономик, которые накладывают на нее односторонние санкции и торговые рестрикции потенциал существенно снижается.