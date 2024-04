США ввели санкции против трех китайских фирм и белорусской компании

США ввели санкции в отношении Минского завода колесных тягачей и трех китайских предприятий якобы за передачу ракетных технологий Пакистану. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Госдепартамента.

Как отмечается в документе, санкции вводятся якобы за "передачу применяемых в ракетах изделий для программы Пакистана по разработке баллистических ракет, включая программу по созданию ракет большой дальности".

Под санкции попали Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), а также базирующиеся в Китае Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd.