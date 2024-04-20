СМИ: в Киргизии ограничат переводы из крупных российских банков

С 5 мая киргизский банк Finca Bank ограничит переводы через приложения «Сбербанк Онлайн» для граждан Киргизии. Кроме того, с середины мая приостановят зачисление денег через «Тинькофф Мобайл» для иностранных граждан. Об этом сообщили журналисты.

«Киргизский Finca Bank с 5 мая введет ограничения на прием переводов через приложение „Сбербанк (MOEX: SBER) Онлайн“ для граждан Киргизии. С середины мая будет приостановлено зачисление средств через „Тинькофф (MOEX: TCSG) Мобайл“ для иностранных граждан», — передает «Коммерсант».

Банк рекомендует использовать другие способы получения средств. К ним относятся Astrasend, «Золотая корона», «Юнистрим», Ria и Western Union.

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Сообщается, что в Киргизии больше не обслуживаются карты «Мир». Это делается во избежание вторичных санкций. Прекращение работы карт связанно с вводом США санкций против АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператора карт Платежной системы «Мир». Кроме того, расчеты с Россией могут начать закрывать страны ближнего зарубежья, такие как Узбекистан и Киргизия. Однако самый высокий риск в Турции, ОАЭ, Китае, на Мальдивских островах.