FT: США нашли способ увеличить доходы от замороженных российских активов

США инициируют снижение налогов на доходы от замороженных российских активов в Европе в рамках предложения о финансировании Украины через займы под будущие доходы, которые позволят получить 50 миллиардов долларов. Об этом пишет Financial Times.

«США призывают Европу снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в рамках предложения по финансированию Украины путем займов под будущую прибыль, которые, по их словам, высвободят 50 миллиардов долларов», — говорится в материале.

СМИ: конфискация замороженных активов России не поможет Украине

Заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх заявил, что доступные доходы от активов могут быть направлены для финансирования Украины уже в этом году.

Западные союзники заморозили активы российского Центробанка на сумму 260 миллиардов евро после начала СВО, однако затем возникли разногласия по дальнейшим шагам. Вашингтон выступает за конфискацию резервов и передачу их Украине, хотя Европа опасается нарушения международного права и влияния на глобальные рынки. Вместо этого предложено привлечение десятков миллиардов евро путем предоставления кредитов на основе будущих доходов от замороженных активов. Сингх подчеркнул важность максимизации дохода от активов, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта и эффективное использование средств, заключили в материале.

Президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила о возможном нарушении международного права при конфискации российских активов для Украины. Она подчеркнула необходимость внимательного отношения к этому процессу, чтобы избежать действий, которые могут нарушить международный порядок. Страны G7, в свою очередь, намерены сохранить замороженные российские активы до получения компенсации за ущерб в украинском конфликте, передает «Ридус».